Lech Poznań - Widzew Łódź ONLINE. "Kolejorz" podejmuje podopiecznych Daniela Myśliwca! Gdzie oglądać? TRANSMISJA TV NA ŻYWO [26.11.2023]

PKO Ekstraklasa. Lech Poznań - Widzew Łódź ONLINE. "Kolejorz" walczy o wicelidera ligi!

Poznańska lokomotywa po niedzielnym meczu z Widzewem Łódź ma szansę znacznie przybliżyć się do liderującego Śląska Wrocław. Warunek jest jednak jeden. Musi wygrać z podopiecznymi Daniela Myśliwca. Lech do tej pory w lidze radzi sobie bardzo dobrze. Aktualnie gracze holenderskiego szkoleniowca zajmują trzecie miejsce ze stratą czterech punktów do Śląska.

Do tej pory podopieczni 38-letniego szkoleniowca zgromadzili na swoim koncie 19 punktów, co plasuje ich na dziesiątej lokacie w ligowej tabeli. Widzew w trwającym sezonie pięciokrotnie wygrywał, czterokrotnie remisował oraz sześciokrotnie ulegał swoim rywalom.

- Jak mocny jest Lech? Ujmę to tak, jeżeli pozwolimy im grać w piłkę, to wtedy są niezwykle groźni. Musimy więc zrobić wszystko, co w naszej mocy, żeby się temu przeciwstawić

- powiedział o Lechu, trener Widzewa.

Mecz Lech - Widzew w szesnastej kolejce poprowadzi sędzia Damian Sylwestrzak z Wrocławia. System VAR będą obsługiwać Bartosz Frankowski oraz Marek Arys. Pomagać sędziemu głównemu mają w niedzielnym spotkaniu asystenci w postaci Bartosza Heiniga i Adama Karasewicza.

John van den Brom, trener Lecha:- Słyszeliśmy, że Widzew ma inaczej zagrać przeciwko nam niż we wcześniejszych meczach. Jak? Tego nie wiemy. My jednak zawsze skupiamy się na sobie, wiemy, co mamy zrobić bez względu na to, jakim systemem zagra przeciwnik. Uważam, że Widzew ma jakość w zespole, potrafią kreować dużo sytuacji. Jak tylko zostawisz im trochę miejsca, potrafią znaleźć wolnego piłkarza

Daniel Myśliwiec, trener Widzewa:- Zmiany w składzie? No, jasne, że będą, nie zamierzam tego ukrywać. Wracają zawodnicy po kontuzjach, po kartkach. Kto stanie między słupkami? Mogę zapewnić, iż na koniec sezonu wypełnimy limit gry młodzieżowców, niezbędny do uniknięcia zapłaty kary. Pytanie tylko, czy już teraz jest pora na kolejny mecz młodzieżowca w bramce