Luka Zahović nowym piłkarzem Górnika Zabrze. Słoweniec przeniósł się z Pogoni Szczecin

Urodzony w Portugalii gracz podpisał dwuletni kontrakt. W Górniku spotka kolegę z akademii Benfiki Lizbona – portugalskiego pomocnika Filipe Nascimento.

- Cieszymy się, że trafił do nas zawodnik ofensywny, wiemy jakie ma walory. Bardzo na niego liczymy i wierzymy, że powtórzy wynik z pierwszego sezonu, kiedy trafił do Polski (11 goli i 5 asyst). Miał inne oferty, ale zależało mu, aby być w Zabrzu. Wpływ mogą na to mieć kontakty z Erikiem Janżą (Słoweniec), czy z Filipe. Obaj grali przecież w młodzieżowych drużynach Benfiki – powiedział dyrektor sportowy Górnika Łukasz Milik.