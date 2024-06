Pożegnanie i genialna przemowa Kamila Grosickiego. Wspomnienia Roberta Lewandowskiego. Kulisy meczu z Francją na Euro 2024

Później przeniósł się po wygaśnięciu kontraktu do największego rywala - Bayernu Monachium. W stolicy Bawarii sięgnął po upragnioną Ligę Mistrzów w 2020 roku. W Borussii zaszedł razem z Łukaszem Piszczkiem oraz Jakubem Błaszczykowskim do finału, w którym jego późniejsza drużyna ich pokonała. Na kanale YouTube "Łączy nas Piłka" wspominał swoje pierwsze chwile w klubie z Nadrenii Północnej-Westfalii. Treningi i mecze przyciągały gigantyczną rzeszę fanów.

Reportaż z meczu Francja - Polska w Dortmundzie

- A pamiętasz jak pierwszy raz tutaj przyjechałeś - dopytał nagrywający vloga Adam Delimat. - No to było ogromne wrażenie. Taki stadion. Pierwszy raz jak byłem na treningu to przyszło 15 tysięcy ludzi. No i pierwsze mecze: 80 tys. na stadionie, to było dla młodego chłopaka coś niewiarygodnego - opowiadał z łezką w oku Robert Lewandowski.