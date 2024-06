Yamal ukończył szkołę średnią. Otrzymał zadowalające oceny z pracy domowej, którą odrabiał podczas Euro 2024

– Lamine to coś wyjątkowego. Dani [Carvajal] i ja rozmawialiśmy o nim pewnego dnia, wspominając, gdy mieliśmy 16 lat i bawiliśmy się z kolegami z klasy w szkole. Wierzę, że Lamine teraz spełnia marzenia. Jest niesamowicie utalentowany. To dobry chłopak i dobrze pasuje do zespołu. Jednak ostatecznie zawodników ocenia się po tym, co robią na boisku. A Lamine robi niezwykłe rzeczy. Oglądanie go w reprezentacji Hiszpanii to wielka radość. Mam nadzieję, że czeka go wspaniała przyszłość w swoim klubie i reprezentacji narodowej