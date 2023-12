Lech Poznań zaprzepaścił dwubramkową przewagę z Radomiakiem. "Kolejorz" będzie walczył o mistrzostwo bez van den Broma na ławce?

Radomiak Radom - Lech Poznań 2:2 (0:1)

"Kolejorz" otworzył wynik spotkania w 30. minucie. Świetna, koronkowa akcja Lecha. Joel Pereira dostał piłkę na prawej stronie, zagrał w "szesnastkę" do Niki Kvekveskiriego , a ten sytuacyjnym uderzeniem zdobył bramkę. Radomiak w pierwszej połowie też miał swoje sytuacje, ale żadna nie zakończyła się bramką. Najbardziej efektownie wyglądała przewrotka Pedro Henrique. Strzał Brazylijczyka był jednak zbyt lekki.

Lech Poznań podwyższył prowadzenie na początku drugiej połowy. Alan Czerwiński poszedł "na obieg" z lewej strony boiska i wrzucił piłkę. Do futbolówki dopadł Joel Pereira , który minął rywala i mocnym strzałem pokonał Alberta Posiadałę. To pierwszy gol Portugalczyka w obecnym sezonie.

W 65. minucie Jesper Karlstrom wyleciał z boiska za dwie żółte kartki. Radomiak zaczął mocniej naciskać na rywala, ale nadal nie był w stanie znaleźć sposobu na przedostanie się do bramki. "Zieloni" przebudzili się dopiero w końcówce, kiedy Dawid Abramowicz pokonał Mrozka strzałem z prawej nogi z pierwszej piłki. W doliczonym czasie gry Radomiak przeprowadził prawdziwy szturm na bramkę Lecha. W wielkim zamieszaniu w polu karnym gości Rocha wepchnął futbolówkę do siatki rywala. 2:2 to ogromne rozczarowanie dla fanów "Kolejorza".