Lech Poznań zrzekł się dużej sumy za transfer Kamila Jóźwiaka. Koniec sporu z Derby County

Lech Poznań: Mniej za Kamila Jóźwiaka niż zakładano

Kamil Jóźwiak odszedł do Derby County za około 4 mln euro. Klub z zaplecza Premier League zobowiązał się do spłacenia pomocnika w ratach. To zjawisko powszechne w futbolu. Ostatnio do Club Brugge na tych warunkach przeszedł Michał Skóraś.

Lech Poznań na koncie bankowym nie odnotował jednak kolejnych wpłat z tytułu transferu Jóźwiaka, dlatego w zeszłym roku wystąpił na drogę sądową, domagając się pełnej, umówionej kwoty. W tak zwanym międzyczasie doszło do nietypowego obrotu spraw.

W marcu ubiegłego roku za ponad 2 mln euro Jóźwiak został... sprzedany do amerykańskiego Charlotte, chociaż Derby do tego czasu spłaciło Lechowi tylko 1 mln euro! - To jest uczciwe, etyczne? - pytał wtedy nie bez powodu zdenerwowany prezes Lecha, Piotr Rutkowski.