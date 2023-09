Legia Warszawa - Aston Villa ONLINE. Pełny stadion przy Łazienkowskiej. Gdzie oglądać w telewizji? TRANSMISJA TV NA ŻYWO

Legia Warszawa - Aston Villa ONLINE

Trenerem Aston Villi jest Unai Emery, który trzykrotnie doprowadził Sevillę do triumfu w Lidze Europy, a w sezonie 2020/21 po raz czwarty sięgnął po to trofeum, gdy jego Villarreal po zaciętym finale w Gdańsku pokonał Manchester United po rzutach karnych.

Kosta Runjaić: - Unai Emery to znakomity szkoleniowiec, który w każdym klubie osiągał sukcesy. Zdobył cztery europejskie trofea. Ma doświadczenie w międzynarodowych rozgrywkach.

Aston Villa gra w kratkę w Premier League i po pięciu kolejkach z dziewięcioma punktami plasuje się na siódmej pozycji. Dobrą formę na początku sezonu prezentuje reprezentant Polski Matty Cash, który strzelił dwa gole w wygranym 3:1 meczu z Burnley i zdobył bramkę w starciu z Hibernianem (3:0).

Kosta Runjaić: - Jeśli spojrzy się na wartość rynkową piłkarzy, można uznać, że Aston Villa ma szansę dojść do finału rozgrywek. To będzie pojedynek Dawida z Goliatem. Na każdej pozycji mają groźnych zawodników. Moim numerem jeden jest Emiliano Martinez, ale nie wiem, czy zagra przeciwko nam. Aston Villa to jeden z kandydatów do triumfu w Lidze Konferencji.