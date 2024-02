Legia Warszawa jeszcze nie dostała za Ernesta Muciego ani grosza? Szokujące doniesienia znanego dziennikarza

Ernest Muci odszedł z Legii, ale pieniędzy jeszcze nie ma

Ernest Muci dołączył do Besiktasu na początku lutego. Kibice Legii Warszawa myśleli, że saga transferowa związana z Albańczykiem się skończyła i "Wojskowi" nie sprzedadzą napastnika, aż nagle turecki klub zaoferował 10 mln euro. To kwota nie do odrzucenia. Dodatkowo stołeczny klub miał zapewnić sobie 10 procent zysku od następnego transferu.

Kibice liczyli na to, że Jacek Zieliński szybko znajdzie następne ofensywnego zawodnika Legii Warszawa. Kibice podpowiadali, że idealnym następcą Albańczyka mógłby zostać Kajetan Szmyt z Warty Poznań. Zimowe okienko skończyło się 27 lutego, a "Wojskowi" nie przeprowadzili transferu. Fani mieli ogromne pretensje, gdyż za pieniądze ze sprzedaży Muciego można było kupić przynajmniej dwóch dobrych piłkarzy. Problem w tym, że tych pieniędzy jeszcze nie ma.