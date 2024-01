Legia Warszawa. Josue pożegnał Bartosza Slisza odchodzącego do Atlanty United. "Leć, mój książe"

Legia Warszawa. Josue skomentował odejście Slisza

Josue ze Sliszem udanie współpracowali w środku pola, o czym świadczą ostatnie sukcesy: awans z grupy Ligi Konferencji, wcześniej Superpuchar, wicemistrzostwo czy Puchar Polski.

Dla Legii to okienko było ostatnim, kiedy mogła godnie zarobić na Sliszu. Dlatego pomocnik na niecały rok przed końcem kontraktu został sprzedany do klubu MLS. Kwota jest niezła, bo to ponad 3 mln euro.

W sobotę, w dniu gdy Slisz rozpoczyna swój "American Dream" właśnie Josue zamieścił w mediach społecznościowych pożegnalny wpis ze wspólnym zdjęciem. Portugalczyk napisał do Polaka: Leć, mój książę. Mam nadzieję, że nie będziesz za mną bardzo tęsknić.

