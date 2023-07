Legia Warszawa - ŁKS Łódź ONLINE. Główny kandydat na mistrza gra z beniaminkiem. Gdzie oglądać w telewizji? TRANSMISJA TV NA ŻYWO

PKO Ekstraklasa. Mecz Legia Warszawa - ŁKS Łódź ONLINE

Legia ma za sobą pierwsze, udane przetarcie. W ubiegłą sobotę po rzutach karnych wygrała Superpuchar Polski z Rakowem Częstochowa. Gra wypadła przeciętnie, ale to nieistotne, bo formę drużyna buduje na sierpień kiedy przyjdzie jej potencjalnie walczyć o awans do grupy Ligi Konferencji.

Do sezonu Legia przygotowywała się w Austrii. Ograła choćby RB Salzburg (2:0) i Karabach Agdam (2:0). Dyrektorowi Jackowi Zielińskiemu udało się ściągnąć za darmo czterech ciekawych graczy - póki co do jedenastki typowano są Patryk Kun i Juergen Elitim, natomiast Marc Gual i Radovan Pankov zaczęli rundę od roli zmienników.

Atmosfera w Legii i wokół klubu jest świetna. Mimo trwających wakacji kibice bardzo zmobilizowali się na piątkowy mecz. Przy Łazienkowskiej wypełnią się niemal wszystkie miejsca. Z Łodzi przyjedzie pociąg specjalny z fanami ŁKS-u, którzy nie widzieli ekstraklasy od trzech lat.