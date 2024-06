Legia Warszawa ma nowego kapitana. Artur Jędrzejczyk następcą Josue

Legia Warszawa: Artur Jędrzejczyk kapitanem

Popularny Jędza przybył do Legii w połowie 2006 roku z Igloopolu Dębica. W pierwszych sezonach był wypożyczany, dopiero z czasem został pierwszym wyborem na swojej pozycji, co później zaowocowało transferem do Krasnodaru. Z Rosji wracał dwukrotnie. Na stałe w Warszawie osiadł w 2017 roku.

W nadchodzącym sezonie 36-latek dobije najpewniej do czterystu występów w barwach Legii. Póki co sześć razy sięgnął po mistrzostwo i tyle samo razy po Puchar Polski, a raz po Superpuchar. Zagrał w Lidze Europy oraz Lidze Narodów, ominęła go tylko pamiętna Liga Mistrzów.

Umowa Jędrzejczyka obowiązuje do czerwca przyszłego roku. Kto będzie jego zastępcą w roli kapitana kiedy zasiądzie na ławce? Prawdopodobnie Bartosz Kapustka i Paweł Wszołek.

Artur Jędrzejczyk jako piłkarz Legii: