Legia Warszawa oddaje kolejnego zawodnika. Cezary Miszta zostanie wypożyczony do portugalskiego Rio Ave

Cezary Miszta odchodzi z Legii

Legia Warszawa w zimowym okienku transferowym wietrzy szatnię. "Wojskowi" pozbyli się kilku niepotrzebnych zawodników, ale to jeszcze nie koniec. Według informacji Marcina Szymczyka Cezary Miszta niedługo uda się na wypożyczenie do portugalskiego Rio Ave. Drużyna z siedzibą w Vila do Conde zajmuje obecnie 16. miejsce i będzie walczyć o utrzymanie w rundzie wiosennej. Piotr Kamieniecki dodaje, że Rio będzie miało opcję wykupu polskiego bramkarza.