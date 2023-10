Legia Warszawa po kolejnym blamażu. Trener Kosta Runjaić podszedł pod Żyletę. Zaskakująca reakcja kibiców. Skandowali nazwisko Niemca

Legia Warszawa w kryzysie. Co z walką o tytuł?

Tak źle w Legii nie było od dawna. W październiku drużyna zwyciężyła tylko raz - w czwartek ze Zrinjskim Mostar. Pozostałe pięć meczów w tym cztery ligowe zakończyły się porażkami.

Legia zrobiła dużo, żeby nie przegrać ze Stalą. Mimo oddania blisko trzydziestu strzałów piłka tylko raz zatrzepotała w siatce. Za to rywal okazał się bezlitosny; co kopnął w światło bramki, to wpadło!

Kibicom Legii puściły nerwy w drugiej połowie. Pojawiły się wtedy pierwsze gwizdy i głosy niezadowolenia. Z Żylety śpiewano: "Co wy robicie, wy naszą Legią hańbicie!" przedzielane bojowym hasłem: "Legia grać, k*** mać".

