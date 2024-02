Legia Warszawa pozbywa się niechcianego piłkarza. Ihor Charatin o krok od słowackiego FC DAC 1904 Dunajska Streda

Legia Warszawa. Ihor Charatin na Słowację

Charatin od dłuższego czasu w ogóle nie był w Legii brany pod uwagę. W styczniu nie poleciał na zgrupowanie do Turcji. Natomiast jesienią jedyne mecze o stawkę rozegrał w trzecioligowych rezerwach. I tak by pozostało do końca umowy, czyli do czerwca, gdyby teraz nie znalazł nowego pracodawcy.

Jeszcze dzisiaj Charatin ma zostać ogłoszony jako nowy nabytek Dunajskiej Stredy. Ukrainiec jest na Słowacji i przechodzi testy medyczne. Po nich dojdzie do podpisania kontraktu - prawdopodobnie zaraz po rozwiązaniu umowy z Legią.

29-letni środkowy pomocnik nie sprostał w Legii oczekiwaniom. Przybył do niej w połowie 2021 roku jako utytułowany zawodnik Ferencvarosu, z którym cztery razy sięgnął po mistrzostwo i regularnie występował w europejskich pucharach - w tym w Lidze Mistrzów. Wtedy też zaliczył epizod w reprezentacji Ukrainy za kadencji Andrija Szewczenki.