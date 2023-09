Legia Warszawa poznała rywali w Lidze Konferencji. Trudne zadanie! Legioniści zagrają z AZ, Aston Villą i Zrinjski

Legia Warszawa trafiła potwornie trudną grupę!

Będziemy mieli dwóch reprezentantów w europejskich pucharach. Mowa rzecz jasna o Rakowie Częstochowa , który awansował do fazy grupowej Ligi Europy, a także o Legii Warszawa, która dziś wywalczyła awans do fazy grupowej Ligi Konferencji wygrywając z duńskim FC Midtjylland po rzutach karnych.

Dla stołecznego klubu będzie to powrót do rozgrywek europejskich po rocznej przerwie. W sezonie 2021/22 "Wojskowi" prowadzeni wówczas przez Czesława Michniewicza zdołali awansować do Ligi Europy. Zajęli wówczas ostatnie miejsce w grupie. Gra w LKE będzie z kolei dla legionistów absolutnym debiutem.

Z kim zmierzy się stołeczny klub? Legię czekają trudne przeprawy. "Wojskowi" zagrają z holenderskim AZ, angielską Aston Villą, w barwach której gra reprezentant Polski Matty Cash oraz z bośniacki Zrinjski.