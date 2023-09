Legia Warszawa pozyskała Gila Diasa z VfB Stuttgart. "Wojskowi" wypożyczyli Portugalczyka. Mają opcję wykupu

Gil Dias oficjalnie w Legii Warszawa

Gil Dias w całej karierze miał wiele klubów. Oczywiście pierwsze kroki w seniorskiej piłce stawiał w Portugalii. Jego CV jest bardzo imponujące. Grał m.in. w Fiorentinie, Nottingham Forest, Benfice, AS Monaco, Granadzie czy VfB Stuttgart.

Florian Plettenberg, czyli jeden z najlepszych niemieckich dziennikarzy potwierdził, że Legia zapewniła sobie klauzulę wykupu, która opiewa na około milion euro. - Dobry deal Legii. Odpali, to zostanie, bo klauzula relatywnie niska. Nie odpali, to wróci do Stuttgartu. Ale mam wrażenie, że będzie atrakcją naszej ligi - napisał na Twitterze Tomasz Urban.