Josue odchodzi z Legii Warszawa. Portugalczyk powiedział kilka gorzkich słów

Josue praktycznie w każdym meczu, w którym wystąpił od samego początku w Legii Warszawa sprawiał piłkarza zawsze oddanego dla drużyny. Portugalczykowi na niej zależało i szybko utożsamił się z kulturą stołecznego klubu. Mimo, że większość kibiców innych klubów w Polsce skrycie go nie lubiła. Trudno było im się jednak dziwić. 33-latek często swoim zachowaniem prowokował ich do takiego rodzaju zachowań. Po meczu z ŁKS Łódź w trwającym sezonie m.in. pokazał w kierunku trybun obsceniczny gest. Więcej o sprawie pisaliśmy TUTAJ.

Co by o nim jednak nie powiedzieć - takich piłkarzy jak on w Legii zaczyna powoli brakować. Josue był dla swoich kolegów w szatni oraz na boisku prawdziwym liderem. W trudnych chwilach brał często odpowiedzialność na siebie. Ostatecznie działacze stołecznego klubu nie zdecydowali się z nim przedłużyć kontraktu. On tym samym został zmuszony do pożegnania się z kibicami.