Legia Warszawa przed rundą wiosenną PKO Ekstraklasy. Transfery, sparingi, kadra drużyny Jacek Czaplewski

PKO Ekstraklasa. Legia Warszawa przystępuje do rundy wiosennej z piątego miejsca, mając dziewięć punktów straty do lidera. Odpadła już z Pucharu Polski, ale walczy o zawalczy awans do 1/8 finału Ligi Konferencji. Oto jej kadra, transfery i wyniki sparingów w zimowym okresie przygotowawczym.