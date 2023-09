Legia Warszawa skrzywdzona przez sędziego Damiana Sylwestrzaka. Osłabiona drużyna i tak wbiła bramkę Piastowi Gliwice

PKO Ekstraklasa. Piast Gliwice - Legia Warszawa 1:1

O tym meczu będzie się dyskutować głównie z powodu błędnej decyzji sędziego. Tuż przed końcem pierwszej połowy Josue wyleciał z czerwoną kartką w konsekwencji dwóch żółtych. Prowadzący Damian Sylwestrzak uznał z boiska, że to Portugalczyk sfaulował Greka Aleksandrosa Katranisa. Tymczasem było zupełnie odwrotnie. Mimo obecności VAR-u decyzji nie udało się już cofnąć, bo technologia rozpatruje jedynie faule wycenione na czerwoną kartkę. Ten przypadek powinien być przyczynkiem do zmian w przepisach.

Zanim bowiem Josue niesłusznie wyleciał z murawy, mecz był wyrównany, nie padła w nim ani jedna bramka. Wcześniej w Gliwicach poległ Raków Częstochowa (1:2), a bardzo wymęczył się Lech Poznań (2:1). Legia też powinna zostać zweryfikowana przez Piasta, ale w normalnych okolicznościach, na które niestety nie pozwolił błąd Sylwestrzaka . Arbiter najpewniej odpocznie od gwizdania w ekstraklasie, Josue anulują drugą żółtą kartkę, ale nikt już się nie dowie, co "by było gdyby".

Po meczu sędzia Sylwestrzak wytłumaczył się także w magazynie Liga+ Extra emitowanym przez Canal+ Sport: - Ocena na pewno była niewłaściwa. Z mojego punktu widzenia zawodnik Piasta zagrał piłkę i został później "przystemplowany" przez zawodnika Legii. To był błąd w oglądzie sytuacji, który doprowadził do błędnej decyzji. Zawodnik Legii nie powinien zostać wykluczony w konsekwencji drugiej żółtej kartki. Powiedziałem piłkarzom Legii, że popełniłem błąd. Niestety nic więcej w tej sytuacji nie dało się zrobić. Wszyscy jesteśmy ludźmi. Najbardziej boli to kiedy mylimy się i to ma wpływ na mecz. W tej sytuacji nie było miejsca dla VAR-u, który mógłby skorygować decyzję, bo decyzja dotyczyła drugiej żółtej kartki, nie czerwonej.