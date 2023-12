Legia Warszawa straciła punkty z ŁKS-em Łódź. "Wojskowi" aż cztery razy obili obramowanie bramki! Dziewięć punktów straty do lidera

ŁKS Łódź - Legia Warszawa 1:1 (1:0)

W mecz lepiej weszła Legia Warszawa, która stworzyła kilka dobrych sytuacji. Po kwadransie gry Josue uruchomił górnym podaniem Blaza Kramera, który w "szesnastce" chciał "objechać" wychodzącego z bramki Aleksandra Bobka. Ten odpowiednio wystawił nogę i trącił piłkę, przerywając rajd Słoweńca. 20 minut później Ernest Muci przejął piłkę na 20. metrze po niedokładnym zagraniu Marcina Flisa do Nacho Monsalve. Wbiegł w pole karne, po czym huknął kilka metrów nad poprzeczką.

Pomimo naporu Legii, to ŁKS wyszedł na prowadzenie. Atak gospodarzy prawą stroną zakończony dośrodkowaniem w pole karne do Kaya Tejana. Napastnik przegrał pojedynek powietrzny z rywalem, ale do odbitej piłki dopadł Dani Ramirez. Ten nieczysto uderzył wolejem tak, że trafia w... biodro Zająca, który skierował futbolówkę do siatki tuż przy lewym słupku!