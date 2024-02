Legia Warszawa wystosowała kuriozalny komunikat. Klub tłumaczy, że Prezydent Andrzej Duda nie maczał palców w transferze Ernesta Muciego

Andrzej Duda zamieszany w transfer zawodnika Legii?

Ernest Muci kilka dni temu dołączył do Besiktasu. Kibice Legii Warszawa myśleli, że saga transferowa związana z Albańczykiem się skończyła i "Wojskowi" go nie sprzedadzą napastnika, aż nagle turecki klub zaoferował 10 mln euro. To kwota nie do odrzucenia. Ekipa ze stolicy będzie musiała znaleźć godnego następcę. Dziennikarze uważają, że do Legii idealnie pasowałby Kajetan Szmyt z Warty Poznań.

Od początku w tureckich mediach panowała dziwna narracja, że transfer pomógł dopiąć sam... Andrzej Duda. Czemu Prezydent Polski miałby się mieszać w negocjacje dotyczące albańskiego zawodnika? Nie wiadomo. Turcy byli pewni, że Prezydent Duda maczał palce w transakcji i nawet sprawił, że Legia sprzedała Muciego nie za 15, a za 10 mln euro. Działacze klubu podkreślali rolę głowy państwa.