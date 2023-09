Legia Warszawa z przyczyn proceduralno-organizacyjnych przesuwa otwartą sprzedaż biletów na drugi domowy mecz w Lidze Konferencji

Legia znowu pod lupą UEFA?

Widocznie nie udało się przedstawicielom Żylety przechytrzyć działaczy UEFA z odpaleniem rac za wielką oprawą przedstawiającą goryla i wielkim napisem "Welcome to the jungle". Zdradził ich otwór na oczy zwierzęcia przez który było widać odpalone materiały pirotechniczne. Pytanie teraz jaką decyzję podejmie UEFA, czy nadal ograniczy się jedynie do kary finansowej, czy może do zamknięcia trybuny. O szczegółach za pewne warszawski klub będzie nas informował na bieżąco w sowich mediach społecznościowych.