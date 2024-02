Legia Warszawa zatrzyma Josue? Ruszają rozmowy w sprawie przedłużenia wygasającego kontraktu

Legia Warszawa. Co z kontraktem Josue

Kontrakt Josue z Legią obowiązuje tylko do czerwca tego roku. W ostatnich rozmowach kapitan dał do zrozumienia, że chciałby zostać w klubie dłużej - przynajmniej o jeden sezon. Do Warszawy na stałe sprowadził żonę i córkę, która podjęła naukę w międzynarodowej szkole.

Choć luty dobiega końca to rozmowy w sprawie nowego kontraktu dla Josue jeszcze nie ruszyły. Negocjacje mają rozpocząć się bezpośrednio po rewanżu z Molde w 1/16 finału Ligi Konferencji. Mecz z trybun obejrzy bowiem agent Vitor Goncalves z agencji Proeleven, który najpewniej w piątek zasiądzie do stołu z dyrektorem sportowym Jacek Zielińskim, by wstępnie omówić warunki umowy: jej długość, wysokość pensji czy spodziewane premie.

Josue z żoną i córką podczas premiery serialu o Legii Sylwia Dąbrowa

- Agent piłkarza spotka się z Jackiem Zielińskim, by obgadać temat nowego kontraktu dla Josue. Zieliński mówił niedawno, że chciałby tę sprawę zamknąć szybciej niż w poprzednim sezonie, kiedy nowa umowa dla Portugalczyka została ogłoszona w ostatnim meczu sezonu - potwierdza portal Meczyki.pl