Legia Warszawa znowu przesuwa swojego piłkarza do rezerw. Media: Stanowcze działanie wobec "zapomnianego" pomocnika

Legia Warszawa przesuwa swojego piłkarza do rezerw

Charatin od samego początku w stołecznym zespole jakoś specjalnie się nie wyróżniał. Ukrainiec do Legii przyszedł w 2021 roku i delikatnie mówiąc nie zbawił gry warszawskiej drużyny. Wystąpił łącznie w 20 meczach najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce (przez dwa sezony). Jest to bardzo słaby wynik i nic dziwnego, że klub postąpił po raz kolejny tak ws. swojego "zapomnianego" pomocnika. Grywał do tej pory tylko w drużynie rezerw. I nie wygląda wcale jakby jego sytuacja miała się poprawić.

Portal TVP Sport poinformował w środę, że stołeczny klub po raz kolejny odesłał ukraińskiego piłkarza do drużyny rezerw i nawet nie dał mu przepracować okresu przygotowawczego do rundy wiosennej. Wszystko wskazuje, że w drużynie Kosty Runjaicia jego dni są już w zasadzie policzone.