Pierwszy reprezentant Polski zagrał w 2024 roku. Polak kontuzjowany!

Championship. Jan Bednarek zagrał w nowym roku!

Środkowy obrońca reprezentacji Polski dzień po szampańskiej zabawie w postaci Sylwestra miał do rozegrania kolejny mecz w ramach 26. kolejki zaplecza angielskiej ekstraklasy. Nasz reprezentant zbliża się do 200 spotkania dla Southampton od pierwszej minuty. Do tej pory 178 razy wybiegał na boisko w barwach "Świętych".

Ostatecznie nasz rodak zanotował bardzo solidne pierwsze 45 minut. Przez portal "Sofascore" został nawet oceniony na ocenę 7,4. Wyższą od Polaka uzyskało po pierwszej połowie tylko dwóch piłkarzy.

Niestety świetny występ przypłacił problemami zdrowotnymi i nie wyszedł nawet na drugą część spotkania. Nasz reprezentant w przerwie poczuł się źle i nie dał rady wyjść na drugą połowę. Brytyjski dziennikarz Alfie House poinformował, że Bednarek zmaga się z gorączką. Dodatkowo poza nim kontuzji nabawił się bowiem jeszcze ofensywny pomocnik - Samuel Edozie.