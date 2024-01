Ogromne zainteresowanie biletami na pożegnanie Kloppa

Kibice Liverpoolu 19 maja 2024 roku będą mieć ostatnią możliwość zobaczenia swojego wieloletniego trenera prowadzącego ich zespół w rozgrywkach angielskiej ekstraklasy Na zakończeniu dotychczasowych ligowych zmagań "The Reds" zmierzą się z Wolverhampton . Niewykluczone, że po ostatnim gwizdku możemy być świadkiem mistrzowskiej fety, gdyż to ekipa z Anfield Road obecnie jest liderem Premier League.

Zaraz po piątkowej informacji, która jednocześnie zwaliła z nóg każdego fana Liverpoolu kibice rzucili się masowo na bilety tego ostatniego starcia. Fani będą chcieli podziękować tym samym swojemu trenerowi za pasmo nieustających w tym okresie sukcesów klubu. Jednak nie wszystko jest takie kolorowe. Jak się okazuje osoby, które zdecydują się wybrać na stadion będą musiały solidnie sięgnąć do kieszeni, gdyż bilety momentalnie osiągnęły gigantycznych sum.

Liga angielska. Juergen Klopp w piątek ogłosił szokującą decyzję. Niemiec zdecydował się po latach spędzonych na Anfield Road opuścić Liverpool. Szkoleniowiec argumentował to tym, że czuje się już…

"The Mirror" informowało, że wejściówki na trybunę umiejscowioną bezpośrednio za ławką niemieckiego szkoleniowca są dostępne na rynku za dokładnie... 24 tysiące funtów. Za najtańszą kategorię biletów będziemy musieli już na tym etapie zapłacić z kolei dwa tysiące funtów. - Wejściówki będące do nabycia na oficjalnej stronie Liverpoolu kosztowały około 60 funtów. Ogromne zainteresowanie biletami sprawiło, że obecnie są one aż 408 razy droższe - czytamy na brytyjskim portalu.