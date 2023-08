Liga angielska. Łukasz Fabiański odstawiony na ławkę rezerwowych. Niepewna wygrana Arsenalu, beniaminkowie w odwrocie

Goście objęli prowadzenie w 51. minucie po trafieniu Jarroda Bowena, a w 83. wyrównał strzałem z pola karnego Dominic Solanke. Od zwycięstwa rozpoczęli sezon piłkarze wicemistrza Anglii - Arsenal w sobotę pokonał na własnym stadionie Nottingham Forest 2:1. Mecz najkrócej można by scharakteryzować - opóźniony początek, nerwowa końcówka. Pierwszy gwizdek wybrzmiał pół godziny później niż planowano, gdyż na obiekcie "Kanonierów" źle funkcjonował nowy system elektronicznej kontroli biletów i kibice mieli problem, by na czas dostać się na trybuny.

Powodem do zmartwienia trenera City Josepa Guardioli może być kontuzja Kevina de Bruyne. Belg już w pierwszej połowie został zastąpiony przez pozyskanego latem Chorwata Mateo Kovacica.

Burnley to jeden z trzech beniaminków, który powrót do Premier League zaczął od porażki. W sobotę Luton uległ na wyjeździe Brightonowi 1:4, a w kadrze gospodarzy na to spotkanie zabrakło niemogącego wrócić do pełni sił po kontuzji Jakuba Modera. Natomiast Sheffield United na własnym terenie przegrało z Crystal Palace 0:1. W niedzielę hit kolejki, w którym Chelsea Londyn podejmie Liverpool. (PAP)