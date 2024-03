Liga angielska. Newcastle United na treningu włączyło do pierwszego zespołu młodego piłkarza z Polski. Kolejny utalentowany bramkarz

Adrian Janusz trenuje z pierwszym zespołem Newcastle United

Przypomnijmy, że piłkarz urodzony w 2006 roku po tym jak bronił barw takich klub jak np. Gateshead i Ashington FC w styczniu 2023 roku dołączył do akademii przedstawiciela najwyższej klasy rozgrywkowej w Anglii na zasadzie dwuletniego stypendium. - Jestem dumny z podpisania dwuletniego stypendium z Newcastle United i nie mogę się doczekać, co przyniesie przyszłość - pisał Janusz na portalu X (dawniej Twitter).

Jednocześnie poinformowano, że dla młodziana to już kolejna taka okazja w ostatnich tygodniach. Pech jednak tak chciał, że po sprawdzeniu się z piłkarzami topowego angielskiego klubu 17-latek... doznał urazu. - Adrian w rozmowie z nami ujawnia bowiem, że podczas dzisiejszych zajęć nabawił się urazu - napisano na profilu.

Jakby nie patrzeć mimo kontuzji i tak na razie samo spotkanie się z takimi gwiazdami angielskiej ligi to dla młodziutkiego piłkarza spory bagaż doświadczeń. Do tej pory Janusz pełnił rolę rezerwowego golkipera w zespołach Newcastle U-18 i U-21. Ma za sobą mecze w m.in. młodzieżowej Lidze Mistrzów oraz Premier League do lat 18. Trzymamy kciuki za szybki rozwój!