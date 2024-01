Liga hiszpańska. FC Barcelona po sezonie zostanie bez trenera. Kto zastąpi Xaviego Hernandeza? Oto LISTA kandydatów

FC Barcelona szuka trenera

Barcelona sobotnim meczem z Villarrealem praktycznie straciła szansę na mistrzostwo Hiszpanii w tym sezonie. Strata do prowadzącego Realu Madryt urosła już do dziesięciu punktów, a z kolei do drugiej, sensacyjnej Girony - ośmiu "oczek". Do tego dochodzi odpadnięcie z Pucharu Króla po fatalnym meczu na San Mames z Athletic Bilbao oraz przegrany Superpuchar Hiszpanii z Realem Madryt.