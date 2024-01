Liga hiszpańska. Girona po raz kolejny zaskoczyła. Katalończycy pokonali Atletico Madryt

La Liga. Girona - Atletico Madryt 4:3 (3:2)

Początek meczu należał zdecydowanie do gospodarzy. Drużyna prowadzona przez Michela w mgnieniu oka ruszyła na ekipę Diego Simeone. Najpierw w pierwszy sekundach ostrzeżenie wysłał ukraiński napastnik - Artem Dovbyk , który zmarnował doskonałą okazję po dośrodkowaniu z prawej strony. Ukrainiec miał przed sobą tylko bramkarza "Atleti" Jana Oblaka , ale fatalnie chybił i nie trafił nawet w bramkę.

Radość gospodarzy w tym spotkaniu długo nie trwała. Alvaro Morata świetnie odnalazł się w polu karnym i po kapitalnej indywidualnej akcji hiszpański napastnik intuicyjnym strzałem po długim słupku dał szybkie wyrównanie swojej drużynie. Atletico Madryt w po równo kwadransie wróciło do rywalizacji z Gironą.

Fatalny błąd Koke. Girona wychodzi na prowadzenie

To nie koniec intensywnej gry podopiecznych Michela. Girona co i rusz budowała swoje akcje pod bramką Atletico Madryt. Aktywna gospodarzy przyniosła efekt w postaci prostego błędu w rozegraniu piłki hiszpańskiego pomocnika - Koke. 31-latek źle oszacował, gdzie ustawieni są rywale i dał sobie zabrać piłkę. Najpierw swojego szczęścia spróbował Ivan Martin, lecz Oblak zdołał tę próbę wybronić. Przy dobitce jednak był bez najmniejszych szans i prawoskrzydłowy Brazylijczyk - Savinho przytomnym strzałem po raz drugi uszczęśliwił swoich kibiców.

Dużo nam piłkarze w pierwszej połowie zaserwowali. Tym razem jeszcze przed przerwą Alvaro Morata pognał z piłką na bramkę, minął dwóch, trzech obrońców katalońskiego zespołu i z zimną krwią umieścił piłkę w siatce. Atletico złapało kontakt tuż przed końcem pierwszych 45 minut. Na przerwę jednak goście schodzili z jednobramkową stratą do rywala.

Z kolei niespełna dziesięć minut później Yan Couto miał znakomitą okazję pokonania Jana Oblaka. Prawy obrońca pobiegł na jego bramkę i nawet oddał strzał, lecz Słoweniec był czujny i wybił futbolówkę na rzut rożny. Po stałym fragmencie gry jednak gracze Michela nie mieli już litości. Najpierw po dośrodkowaniu z lewej strony kapitalną asystą popisał się Dovbyk, który przedłużył dośrodkowanie, a potem już niemal do pustej bramki z najbliższej odległości wpakował piłkę Daley Blind .

La Liga. Atletico Madryt wyrównało. Wielki Alvaro Morata

Początek drugiej połowy również był niezwykle pasjonujący. Piłkarz Girony dali się zepchnąć podopiecznym Diego Simeone do głębokiej defensywy czego konsekwencją była trzecia bramka Alvaro Moraty. Hiszpan w środowym spotkaniu był po prsotu niesamowity. W 54. minucie po raz kolejny już znakomicie się odnalazł w polu karnym i sprytnie podciął futbolówkę nad Paulo Gazzanigą. Po drodze jeszcze był rykoszet od obrońcy katalońskiego klubu, ale zbyt wiele i tak by to nie zmieniło. Hattrick byłyego piłkarza Realu Madryt stał się faktem.