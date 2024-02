Liga hiszpańska. Real Madryt pokonał na wyjeździe Getafe. Boisko przedwcześnie opuścił kontuzjowany Antonio Rudiger

Liga hiszpańska. Real Madryt pokonał na wyjeździe Getafe

"Królewscy" do zaległego meczu 20. kolejki EA Sports La Liga przystępowali z 2. pozycji w tabeli, tuż za plecami Girony. Celem na czwartkowy wieczór był powrót na fotel lidera. Realizować go Real zaczął już w 14. minucie, kiedy Lucas Vazquez idealnie zacentował z prawego skrzydła wprost na głowę Joselu, a ten z łatwością wpakował piłkę do bramki przeciwnika.