Liga hiszpańska. Robert Lewandowski w roli "strażaka" w szatni Barcelony? Kontrowersyjna opinia. "Spodziewam się pogorszenia sytuacji"

Robert Lewandowski w ogniu krytyki

Lewandowski podjął się ostatnio poprawy atmosfery w Barcelonie. Polak razem z innymi piłkarzami - jak informowały hiszpańskie media - miał się czuć winny, że Xavi zdecydował się po sezonie zakończyć swoją pracę. Z tego powodu boiskowy lider drużyny postanowił zaprosić kolegów do swojego domu na obiad, aby mogli jeszcze bardziej się zjednoczyć. Więcej o sprawie pisaliśmy TUTAJ. Jak to skomentował Cezary Kucharski? - Jeśli Lewy bierze się za ratowanie sytuacji i atmosfery w Barcelonie to spodziewam się pogorszenia sytuacji w Barcelonie - wyznał na portalu X (dawniej Twitter).