Robert Lewandowski zaprosił piłkarzy Barcelony do domu

Sytuacja FC Barcelony bardzo się skomplikowała. "Duma Katalonii" na dwóch z czterech frontów poległa. "Barca" odpadła z Copa del Rey, ale także przegrała w finale Superpucharu Hiszpanii. Co prawda nadal ma szansę na zdobycie Ligi Mistrzów i mistrzostwo Hiszpanii, ale w La Liga ekipa Roberta Lewandowskiego traci aż 10 punków do Realu Madryt i 11 do sensacyjnej Girony.

W ostatniej kolejce Barcelona skompromitowała się z Villarrealem. Po meczu Xavi ogłosił, że z końcem sezonu odejdzie z "Dumy Katalonii". Morale drużyny legły gruzach. Według hiszpańskich mediów Robert Lewandowski i Joao Cancelo mieli płakać podczas przemowy Xaviego. Polski napastnik chce ratować atmosferę i zmotywować swoich kolegów. Z tego powodu zaprosił drużynę do domu, aby przy dobrym jedzeniu omówić bieżący sezon.