Liga hiszpańska. Robert Lewandowski wypowiedział się o grze Barcelony i reprezentacji Polski. "Musimy strzelać więcej goli, ja również"

Na koniec Lewandowski został zapytany o mecze reprezentacji Polski, której jest kapitanem. Biało-czerwoni zagrają wkrótce w barażach o awans na Euro 2024. W półfinale 21 marca podejmą w Warszawie znacznie niżej notowaną Estonię, a w ewentualnym finale zagrają pięć dni później na wyjeździe ze zwycięzcą pary Walia - Finlandia.

- Chcemy zwyciężyć w pierwszym meczu i dostać się do barażowego finału, wygrać go i awansować na Euro 2024. To dla nas naprawdę ważne mecze i jesteśmy na to gotowi. Chcemy być na turnieju w Niemczech