Liga hiszpańska. Robert Lewandowski źródłem frustracji sztabu FC Barcelony? Media: Mają dość jego braku szczęścia pod bramką

Robert Lewandowski źródłem frustracji w drużynie? Media nie mają wątpliwości

Polski napastnik przechodzi ostatnio przez kiepski okres. Co prawda - światełko w tuneli może i widać, gdyż Polak w ostatnich dwóch meczach zdobył dwie bramki. A przed miniturniejem w Arabii Saudyjskiej zanotował jeszcze trafienie przeciwko czwartoligowemu Barbastro w Pucharze Hiszpanii. Wciąż jednak znajduje się pod wiecznym ostrzałem mediów czy to hiszpańskich czy światowych. Nieustannie jego osoba i forma jest obiektem do szerzenia spekulacji medialnych.