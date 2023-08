Liga Konferencja. Legia Warszawa dziś mierzy się z Austrią Wiedeń. Kosta Runjaić: Rywale mają swój styl. Musimy być bardzo odpowiedzialni

Pojawią się rotacje względem spotkania z Ruchem (wygrana 3:0 - red.). Ta jedenastka bardziej będzie przypominała tą z dwumeczu z Ordabasami. Austria to bardzo dobry przeciwnik, który o dwóch latach gra podobnym składem. Co prawda w ostatnim czasie sprzedali swojego najlepszego napastnika, jednak nie zmienia to faktu, że rywal jest bardzo groźny. Musimy pokazać pełnię naszych umiejętności. To będzie inny mecz, niż te w Ekstraklasie. Mimo przygotowań nie jesteśmy w 100% pewni tego, co nas spotka na boisku. Musimy zrobić wszystko, aby wypracować zaliczkę przed rewanżem