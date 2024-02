Liga Konferencji. Bartosz Kapustka po wyjazdowym meczu z Molde: Wolę grać tutaj, niż takim boisku jak w Chorzowie

Do przerwy Legia przegrywała 0:3 na Aker Stadion. Najpierw dwie bramki zdobył Fredrik Gulbrandsen, a później bramkarza Kacpra Tobiasza pokonał Markus Andre Kaasa. W drugiej połowie gole strzelili Josue i Rafał Augustyniak. Ostatecznie Norwegowie wygrali 3:2.

- Duża frustracja i bezradność. Ciężko się to oglądało z perspektywy ławki rezerwowych. Myślę, że zawodnicy na boisku też to czuli. Całe szczęście, że to dwumecz - stwierdził Kapustka w wywiadzie dla TVP Sport.

- Byłem w szoku. To nie wyglądało tak, jak powinno. Dostaliśmy trzy szybkie strzały i było 0:3. Sytuacja była trudna. Dobrze, że to odwróciliśmy, ale musimy lepiej zaczynać mecze. To kolejny mecz, w którym strzelamy i tracimy dużo goli. Jeśli zawsze będzie się to kończyć happy endem, to biorę to w ciemno - skomentował Augustyniak.