Liga Konferencji. Josue: Gra w europejskich pucharach to kluczowa sprawa dla klubu, kibiców i miasta

Josue jest kapitanem i kluczowym zawodnikiem Legii. W tym sezonie strzelił trzy gole w ligowych meczach z Widzewem Łódź, Puszczą Niepołomice i Ruchem Chorzów. Jednak pomocnik zdaje sobie sprawę z tego, że nie wszystkie mecze będzie rozpoczynał w wyjściowym składzie.

- Jeśli trener zdecyduje, że pójdę na ławkę, to nie będę mógł się odwołać od tej decyzji. Trenujemy po to, żeby móc grać co trzy dni. Ale zdecydowanie ważniejsze od przygotowania fizycznego jest nastawienie mentalne. Trener jest szefem. Jeśli powie mi, że mam zagrać 20 meczów, to zrobię to. Jednak jeśli 20 meczów będę miał oglądać z trybun, to będzie miał ze mną problem - zażartował.