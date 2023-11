Liga Konferencji. Legia Warszawa dziś gra o awans. Pucharowa wiosna na wyciągnięcie ręki

Legia Warszawa gra o awans do fazy pucharowej Ligi Konferencji

Aston Villa na dziesięć domowych meczów w tym sezonie wygrała aż dziewięć z nich. Jedyna porażka to starcie Pucharu Ligi z Evertonem, traktowany przez trenera Unaia Emery'ego po macoszemu. Od początku kadencji hiszpańskiego szkoleniowca zresztą drużyna z Birmingham poległa tylko czterokrotnie w domu, trzy porażki to te ze stycznia i lutego, jeszcze z początków jego pracy.

Legioniści do Birmingham przybyli wczoraj w godzinach porannych. O godz. 19:30 odbył się trening na płycie głównej Villa Park. Jak zagra drużyna wicemistrza Polski na terenie przeciwnika, który u siebie jest szalenie skuteczny? Bez dwóch zdań faworyt w tym meczu jest jeden i nie będą to goście z Polski.

Aston Villa z kolei też ma 9 pkt na koncie, ale drugie miejsce z uwagi na porażkę w 1. kolejce w Warszawie. Na trzecim miejscu jest Zrinjski (3 pkt), a grupę zamyka z takim samym dorobkiem AZ Alkmaar. Niezależnie więc od meczu w Holandii, Legii wystarczy remis by awansować do fazy pucharowej LKE .

Dodajmy, że drugie miejsce w grupie oznacza awans do 1/16 finału LKE. Wygrana grupy to z kolei awans do 1/8 finału. Wiele wskazuje, że mecz między Aston Villą a Legią będzie kluczowy w kontekście nie tyle awansu, co pierwszego miejsca w grupie. W ostatniej kolejce ekipa ze stolicy gra u siebie z AZ, Aston czeka mecz w Mostarze.