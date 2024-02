Liga Konferencji. Legia Warszawa ogłosiła wyjściowy skład na mecz 1/16 finału z norweskim Molde. Będzie debiut nowego piłkarza

Liga Konferencji. Znamy składy na mecz Molde - Legia Warazawa

Jak bardzo wyjściowy skład "Legionistów" różni się od ostatniego meczu z Ruchem Chorzów na Stadionie Śląskim? Przede wszystkim kluczowa zmiana to obsada "dziewiątki". Tym razem za hiszpańskiego atakującego wskoczył Tomas Pekhart . Obok niego będzie Maciej Rosołek .

Podopieczni niemieckiego szkoleniowca w czwartek 15 lutego rozpoczną swój marsz do finału Ligi Konferencji w fazie pucharowej. Najpierw jednak trzeba uporać się z norweskim Molde Fk w 1/16 finału. Runjaić w Norwegii nie będzie mógł skorzystać z dwóch swoich kluczowych piłkarzy. Napastnik Marc Gual nie pojechał z drużyną z powodu przeziębiania, a środkowego pomocnika Juergena Celhakę zatrzymała kontuzja. - Cały czas mamy wystarczającą liczbę graczy, by wystawić w czwartek silną jedenastkę - uważa trener "Wojskowych" przed starciem z Molde.

Środek pola oczywiście bez Bartosza Slisza, który opuścił Legię w zimowym oknie transferowym na rzecz amerykańskiej Atlanty United. Polaka będą próbowali zastąpić w czwartek Qendrim Zyba oraz Juergen Elitim. Przed nimi piłki rozprowadzać będzie "portugalski artysta" i kapitan zespołu - Josue Pesqueira.

Jeśli chodzi o obrońców to niemiecki szkoleniowiec postanowił nie eksperymentować. Do boju posłał swoich zaufanych żołnierzy. Dostępu do bramki Kacpra Tobiasza będą bronić Artur Jędrzejczyk, Steve Kapuadi oraz Yuri Ribeiro. Na bokach biegać będą z kolei Paweł Wszołek oraz Patryk Kun.