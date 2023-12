Liga Konferencji. Legia Warszawa z wielką szansą na awans. Wystarczy nie przegrać z AZ Alkmaar

Po pięciu kolejkach Legia ma 10 pkt, natomiast AZ - dziewięć. Mecz w Warszawie będzie dla legionistów okazją do rewanżu za porażkę 0:1 w Alkmaar.

Spotkanie to budzi szczególne emocje, ponieważ działaczy i piłkarzy Legii po meczu w Holandii spotkały nieprzyjemności ze strony ochroniarzy i policjantów. Josue i Radovan Pankov zostali nawet aresztowani pod zarzutem napaści na funkcjonariusza.

- Wydarzenia w Holandii nie będą mieć wpływu na jutrzejszy mecz. Nie było to miłe, ale nie chcę do tego wracać. Możemy odpowiedzieć w najlepszy sposób na boisku. Zależy nam, by zagrać jak najlepiej i wszystko odbywało się fair. Chciałbym, aby jutrzejszy dzień był świętem piłki nożnej. Zrobimy wszystko, aby tak było. Chciałbym zaapelować o fantastyczną atmosferę, z której jesteśmy znani - podkreślił Runjaić.