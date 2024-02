Liga Konferencji. Marek Saganowski: Szanse Legii Warszawa z Molde wynoszą 50/50. Zawodnicy mają odpowiednie umiejętności

Legia Warszawa zagra z Molde w Lidze Konferencji

- Legia w Lidze Konferencji spisywała się dotychczas doskonale. Gdyby przełożyła to na polską ligę, to byłaby zdecydowanie wyżej w tabeli. Z Molde szykują na pewno bardzo fizyczne mecze, gdzie ważna będzie taktyka. Po Norwegach możemy spodziewać się dyscypliny w obronie i ataku - ocenił Saganowski.

- Pamiętam, że to nie były łatwe mecze. To był początek budowania niezłej marki, którą dzisiaj jest Molde. Zespół prowadził wtedy Ole Gunnar Solskjaer. To była drużyna dobrze zorganizowana w obronie i ataku. Po wylosowaniu tego rywala mieliśmy poczucie, że mogliśmy teoretycznie gorzej trafić. Ważne, że zrobiliśmy awans, ale to były mecze "na styku" - przypomniał były napastnik.

W zimowym oknie transferowym Legia sprzedała dwóch istotnych piłkarzy - defensywny pomocnik Bartosz Slisz za 3,2 mln euro przeniósł się do Atlanty United, a albański skrzydłowy Ernest Muci, który błyszczał głównie w Lidze Konferencji, trafił do Besiktasu Stambuł za 10 mln euro, co jest rekordowym transferem z ekstraklasy. W ich miejsce wypożyczono Japończyka Ryoyę Morishitę i Qendrima Zybę z Kosowa.