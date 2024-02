Liga Konferencji. Oficjalnie: Mecze Legii Warszawa w otwartej telewizji na antenie TVP 2 oraz TVP Sport. Skomentuje znany komentator

Liga Konferencji. Legia gra z Molde; gdzie oglądać?

Legia Warszawa już za momencik rozpocznie swój marsz w fazie pucharowej Ligi Europy. "Wojskowi" chcą powtórzyć udaną kampanię Lecha Poznań z zeszłego sezonu. "Kolejorz" wówczas odpadł dopiero w ćwierćfinale z włoską Fiorentiną (1:4, 2:3), a wcześniej wyeliminował szwedzkie Djurgardens (2:0, 3:0) oraz norweskie Bodo Glimt (0:0, 1:0).

W trwającym sezonie również mamy nadal jedną polską drużynę. Legia do tej pory przeszła jak burza fazę grupową Ligi Konferencji rywalizując jak równy z równym z pretendentem do końcowego triumfu, czyli angielską Aston Villą (3:2, 1:2). Poza tym "Wojskowi" dwukrotnie uporali się z bośniackim Zrijnskim Mostar (2:1, 2:0), a do tego przeszli pasjonujący pojedynek z holenderskim AZ Alkmaar (0:1, 2:0). Wszystko to pozwoliło mieć nadzieję na równie emocjonującą wiosnę.