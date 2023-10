Liga Konferencji. Tak holenderscy policjanci potraktowali prezesa Legii Warszawa Dariusza Mioduskiego [WIDEO]

Policja w Holandii brutalnie potraktowała prezesa Legii. Wideo szokuje

Ciężko uwierzyć w to, co miało miejsce po wczorajszym meczu AZ Alkmaar - Legia Warszawa (0:1). Godzinę po zakończonym spotkaniu Ligi Konferencji doszło do scysji przed stadionem, a roli głównej wystąpili niestety piłkarze Legii Warszawa, członkowie sztabu jak i sam prezes.

Na skutek fatalnego zarządzenia i organizacji wyjścia Legii Warszawa, ucierpieli zawodnicy jak i sam prezes. Doszło do przepychanek. O całości wypowiedział się zresztą Dariusz Mioduski podczas konferencji zorganizowanej przez wicemistrza Polski.