Liga Konferencji. W czwartek mecz Molde - Legia Warszawa. Nie trenuje Juergen Celhaka

Liga Konferencji. Legia Warszawa walczy o ogromne premie

Za występy w obecnej edycji LK legioniści przysporzyli skarbnikowi już 6,8 mln euro . Awans do najlepszej "16" rozgrywek to kolejne 600 tysięcy euro. Za ewentualny ćwierćfinał przysługiwałby im milion euro, za półfinał - dwa miliony, za finał - trzy miliony, a za triumf w finale - kolejne dwa miliony euro. Warszawianie teoretycznie mogą zatem "podnieść z boiska" jeszcze 8,6 mln euro i łącznie za wyniki w tym sezonie LK uzyskać ponad 15 mln euro.

Legia chciałaby w Lidze Konferencji podążać śladami Lecha Poznań. "Kolejorz" przed rokiem sprawił polskim kibicom sporo radości, eliminując wiosną kolejno norweskie Bodoe/Glimt, później szwedzkie Djurgardens IF i zatrzymując się dopiero w ćwierćfinale na Fiorentinie. Do klubowej kasy z tytułu premii UEFA wpłynęło ponad 8,2 mln euro, a teraz Legia ma szansę poprawić to osiągnięcie.

A to nie koniec, bo powyższe kwoty nie obejmują przychodów z tytułu praw telewizyjnych i marketingowych, czyli cząstki z budżetu łącznie 23,5 miliona euro, do podziału między wszystkich uczestników.

Liga Konferencji. Kolejny dwumecz Molde - Legia

Sezon 2023 (rozgrywany systemem wiosna-jesień) ekipa Molde ukończyła na piątej pozycji w Eliteserien, 19 punktów za mistrzem Bodoe/Glimt. Nowe rozgrywki ruszą na przełomie marca i kwietnia, więc norweski rywal przystąpi do meczów z Legią bez tzw. rytmu meczowego, choć ma za sobą jedno spotkanie towarzyskie i dwa w Atlantic Cup, w których pokonał duńskie Midtjylland 2:1 oraz uległ 1:3 szykującemu się do Ligi Mistrzów zespołowi FC Kopenhaga.

Legia ma z kolei za sobą jeden mecz ligowy - wygrany na Stadionie Śląskim z Ruchem Chorzów 1:0 oraz... dwa dość spektakularne transfery swoich piłkarzy. Za ocean do występującego w lidze MLS zespołu Atlanta United przeniósł się Bartosz Slisz, a Besiktas Stambuł zasilił błyszczący jesienią głównie właśnie w Europie Albańczyk Ernest Muci. Wartość obu transakcji to niebagatelna w polskich warunkach kwota ponad 13 mln euro.

Rozstrzygnięcie dwumeczu z Molde może mieć wpływ na ewentualne ruchy transferowe do stołecznego klubu. W przypadku niepowodzenia drużynie trenera Kosty Runjaica pozostanie jedynie walka o mistrzostwo kraju, gdyż odpadła już z Pucharu Polski. W ligowej tabeli Legia jest czwarta ze stratą sześciu punktów do prowadzącej Jagiellonii Białystok.

Liga Konferencji. O awans walczy Szymon Włodarczyk

W fazie pucharowej Lidze Konferencji może zadebiutować Daisuke Yokota, który zimą przeniósł się z Górnika Zabrze do KAA Gent. Belgijski klub, który w czwartek zmierzy się w Budapeszcie z izraelskim Maccaboi Hajfa, zgłosił Japończyka do tych rozgrywek. Wcześniej zaliczył on cztery występy w kwalifikacjach LK w barwach łotewskiej Valmiery, skąd trafił do polskiej ligi.

Finał trwającej edycji LK zaplanowany jest na 29 maja w Atenach.

Program pierwszych meczów barażowych o 1/8 finału Ligi Konferencji: