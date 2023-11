Liga Mistrzów. Manchester City oraz RB Lipsk pewne awansu do fazy pucharowej. Szlagier Milanu z PSG nie zawiódł

Manchester City i RB Lipsk pewnie pokonali swoich rywali i zameldowali się w następnej fazie

Niewykorzystana okazja Barcelony, fatalny występ "Lewego"

W 40. minucie z prawej strony dośrodkował Gruzin Giorgi Goczoleiszwili, a w polu karnym najwyżej wyskoczył 22-letni Danyło Sikan, który ładnym uderzeniem głową pokonał bramkarza Barcelony.

Lewandowski, który po powrocie po przerwie spowodowanej kontuzją gra coraz więcej w Barcelonie, we wtorek wystąpił od początku do końca, ale nie zaliczy tego meczu do udanych. 35-letni napastnik próbował walczyć z obrońcami Szachtara, lecz nie miał dogodnych okazji. Był praktycznie niewidoczny, co można napisać również o wielu innych zawodnikach Barcelony.

Mistrzowie Hiszpanii pozostali z dziewięcioma punktami na czele tabeli. Również dziewięć ma FC Porto, które pokonało Royal Antwerp 2:0. Sześć zgromadził Szachtar, a Belgowie żadnego.