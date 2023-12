Liga Mistrzów. Paris Saint-Germain z awansem do fazy pucharowej. Duże emocje na koniec rywalizacji

Liga Mistrzów. Paris Saint-Germain z awansem do fazy pucharowej

Jako pierwsi do roboty wzięli się gracze Newcastle. W 33. minucie pięknym trafieniem popisał się Joelinton dając prowadzenie angielskiej drużynie. W pierwszej połowie w Dortmundzie nie padły bramki i obok Borussii w fazie pucharowej Ligi Mistrzów były "Sroki".

Liga Mistrzów. Huśtawka nastrojów i szczęśliwy awans Paris Saint-Germain

Tuż po przerwach na Signal Iduna Park padła bramka dla gospodarzy, która wprawiła w ekstazę angielskich kibiców na drugim stadionie. Jednak w 55. minucie do wyrównania doprowadził zaledwie 17-letni Warren Zaire-Emery i paryżanie znowu wrócili do gry. Chwilę później rezultat zmienił się także w Anglii. Christian Pulisic trafił na 1:1 i sytuacja w grupie wróciła do tej, sprzed rozpoczęcia meczów.