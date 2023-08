Liga Mistrzów. Pomocnik Arisu Limassol Karol Struski: Raków i Aris to są drużyny z tej samej półki

Karol Struski: Raków i Aris to drużyny z tej samej półki

- Myślę, że gol stracony na 0:2 obniżył nasze morale, ale po prostu są takie fazy meczu. W pewnym momencie przeciwnik, w pewnym momencie my, ale myślę, że z perspektywy całego meczu to był bardzo intensywny mecz po obu stronach. Jako drużyna możemy być zadowoleni, ale musimy wystrzegać się błędów, które dziś popełniliśmy - dodał.

- Na pewno jesteśmy rozczarowani tym wynikiem. Myślę, że z przebiegu meczu to były wyrównane zawody, przy czym bramki, które straciliśmy - to straciliśmy je na własne życzenie. Ale myślę, że możemy patrzeć pozytywnie na rewanż w Limassol. Na pewno ten dwumecz nie jest jeszcze rozstrzygnięty - powiedział pomocnik Arisu Karol Struski po spotkaniu z Rakowem.

- Myślę, że Raków i Aris to są drużyny z tej samej półki. To był wyrównany mecz i czekamy na rewanż. A w rewanżu na pewno będziemy lepiej się czuli, jeśli chodzi o warunki pogodowe. Raków miał wcześniej mecz w Baku, także są trochę bardziej przygotowani, bo grali w podobnym klimacie. Myślę, że rewanż będzie też intensywny, ale to my będziemy mieć przewagę własnego boiska.