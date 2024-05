Kto awansuje do PKO Ekstraklasy? Z szansami wciąż aż 11 zespołów. Lechia Gdańsk pewniakiem

Na finiszu Fortuna 1. Ligi szanse na awans do najwyższej klasy rozgrywkowej wciąż ma aż 11 klubów. W zdecydowanie najlepszej sytuacji są Lechia Gdańsk oraz Arka Gdynia, które są o krok od powrotu do Ekstraklasy. Jednak wciąż nie wiadomo, które z drużyn zajmą miejsce gwarantujące udział w barażach o awans. Warto pamiętać, że 3. i 4. miejsce w tabeli zapewnia mecz u siebie w półfinale baraży.

Lechia Gdańsk - o krok od awansu

Niemal pewna awansu jest Lechia Gdańsk, która na 3 kolejki przed końcem sezon na 9 punktów przewagi nad trzecim w tabeli GKS-em Katowice. Praktycznie niemożliwe jest, by świetnie punktujący zespół z Trójmiasta przegrał wszystkie mecze do końca rozgrywek, a GieKSa zanotowała komplet punktów. Kwestią czasu jest świętowanie przez świętowanie przez gdańszczan powrót po roku przerwy do Ekstraklasy, nawet mimo niesprzyjającego terminarza.

Terminarz Lechii Gdańsk

Wisła Kraków (wyjazd)

Arka Gdynia (dom)

Miedź Legnica (wyjazd)

Piłkarze Lechii Gdańsk celebrują zdobycie gola z GKS-em Tychy. Jakub Steinborn / Polska Press

Arka Gdynia - jedną nogą w Ekstraklasie

W znakomitej sytuacji na finiszu sezonu jest też Arka Gdynia. Wydaje się, że tylko kataklizm sprawi, że drugi z trójmiejskich zespołów nie zamelduje się na najwyższym poziomie rozgrywkowym. W najbliższy weekend Arkowcy zagrają u siebie ze zdegradowanym już Zagłębiem Sosnowiec i mają nadzieje na przypieczętowanie awansu.

Później gdynianie zmierzą się na wyjeździe w Derbach Trójmiasta z Lechią i wiele wskazuje na to, że będzie to mecz dwóch drużyn, które są już pewne gry następnym sezonie Ekstraklasy.

Terminarz Arki Gdynia

Zagłębie Sosnowiec (dom)

Lechia Gdańsk (wyjazd)

GKS Katowice (dom) Arka Gdynia wygrała w szalonym meczu z Resovią Rzeszów. Jakub Steinborn / Polska Press

GKS Katowice - szansa powrotu po wielu latach

Przed niepowtarzalną szansą staje GKS Katowice, który po raz ostatni na najwyższym poziomie rozgrywkowym grał w sezonie 2004/05. Wtedy GieKSa rywalizowała w lidze między innymi z Dyskobolią Grodzisk Wielkopolski, Amicą Wronki, czy Odrą Wodzisław Śląski.

Teraz ekipa z Katowic na 3 kolejki przed końcem sezonu zajmuje 3. miejsce w Fortuna 1. Lidze i może zagrać w barażach o awans. Jednak terminarz GieKSy jest niezwykle trudny. Już w najbliższy weekend zagrają derbowy mecz na wyjeździe z również walczącym o awans GKS-em Tychy, a następnie podejmą także mająca nadzieję na grę w barażach Wisłę Kraków. Jeśli w tych dwóch meczach nie uda się zapewnić gry w barażach, może okazja ku temu nadarzy się w ostatniej kolejce, w meczu przeciwko Arce Gdynia, która prawdopodobnie będzie już pewna gry w Ekstraklasie.

Terminarz GKS-u Katowice

GKS Tychy (wyjazd)

Wisła Kraków (dom)

Arka Gdynia (wyjazd) GKS Katowice rozbił Stal Rzeszów aż 8:0. Lucyna Nenow / Polska Press

Wisła Płock - okazja na szybki powrót

Nafciarze spadli z ligi w zeszłym sezonie. Przez dużą część obecnych rozgrywek wydawało się, że płocczanie będą mieli ogromne problemy, by szybko wrócić do Ekstraklasy. Jednak 3 wygrane z rzędu i słabość rywali sprawiły, że Wisła zameldowała się na 4. miejscu w lidze.

Rozpędzona ekipa Nafciarzy liczy na kolejną wygraną w najbliższym meczu z Odrą Opole. Jeśli uda się to osiągnął, pójdzie już z górki, bo dwa następne mecze to ekipy walczące o utrzymanie w lidze. Jest też możliwość, że w przedostatniej kolejce Wisła zagra z pewnym pozostania w lidze Zniczem Pruszków, co może zmniejszyć zaangażowanie rywala w to spotkanie.

Terminarz Wisły Płock

Odra Opole (wyjazd)

Znicz Pruszków (wyjazd)

Resovia Rzeszów (dom)

Wisła Płock w rywalizacji z Wisłą Kraków Anna Kaczmarz / Polska Press

GKS Tychy - awans będzie niespodzianką

Przed dużą szansą staje też GKS Tychy. Ten zespół przed sezonem raczej nie był typowany wśród faworytów do awansu, jednak wciąż udaje im się utrzymywać miejsce w czołówce tabeli. Awans podopiecznych Dariusza Banasiaka byłby sporą niespodzianką, patrząc na siłę kadr rywali, którzy również walczą o ten cel.

W spotkaniu derbowym z GKS-em Katowice może być ciężko o punkty, ale jeśli tyszanie myślą o zagraniu w barażach, muszą ograć walczącą o utrzymanie Bruk-Bet Termalicę oraz Górnik Łęczna.

Terminarz GKS-u Tychy

GKS Katowice (dom)

Bruk-Bet Termalica Nieciecza (wyjazd)

Górnik Łęczna (dom) GKS Tychy w meczu z Wisłą Płock. Karina Trojak / Polska Press

Wisła Kraków - awans? Innego scenariusza klub nie przewiduje

Ogromna presja jest na Wiśle Kraków, która drugi rok z rzędu jest murowanym faworytem do awansu. Dodatkowo apetyt kibiców rozbudził sensacyjne wygranie Pucharu Polski. Nikt w Krakowie nie przewiduje innego scenariusza, niż awans Białej Gwiazdy do Ekstraklasy. Jednak już mecz z Zagłębiem Sosnowiec pokazał, że ten cel będzie niezwykle trudny do zrealizowania. Być może remis ze zdegradowaną już drużyną był spowodowany ogromnym wysiłkiem w finale krajowego pucharu. Jednak teraz krakowianie będą mieli już tylko ciężej. W następny weekend zagrają z liderującą w tabeli Lechią Gdańsk, a później zmierzą się z rozpędzonym GKS-em Katowice.

Terminarz Wisły Kraków

Lechia Gdańsk (dom)

GKS Katowice (wyjazd)

Bruk-Bet Termalica Nieciecza (dom)

Wisła Kraków ze zwycięstwem w Pucharze Polski Andrzej Szkocki / Polska Press

Górnik Łęczna - Lubelszczyzna znów będzie wdzięczna?

Po cichu, tylnymi drzwiami do baraży chce się wedrzeć Górnik Łęczna. W tej chwili traci punkt do 6. miejsca w lidze, ale przed nią dwa mecze niżej notowanymi rywalami. Mecz z walczącą o utrzymanie Polonią Warszawa będzie znakomitą okazją na zdobycie kompletu punktów. Później Górnikowi przyjdzie się mierzyć z rozbitą po ostatnim meczu Stalą Mielec, a na koniec podejmą GKS Tychy.

Szansa gry w barażach jest zatem spora i wydaje się, że wszystko jest w rękach łęcznian, gdyż rywale w walce o baraże z pewnością zgubią jeszcze punkty.

Terminarz Górnika Łęczna

Polonia Warszawa (wyjazd)

Stal Rzeszów (dom)

GKS Tychy (wyjazd) Górnik Łęczna podczas meczu z Zagłębiem Sosnowiec Lucyna Nenow / Polska Press

Motor Lublin - możliwość drugiego awansu z rzędu

Beniaminek Fortuna 1. Ligi nie chciał walczyć o utrzymanie, on od razu chce pójść po pełną pulę. Turbulencje w trakcie sezonu sprawiły, że Motor wypadł ze strefy barażowej, ale wciąż ma duże szanse, by do niej powrócić. Lublinianie mają najłatwiejszy terminarz ze wszystkich zespołów w górnej części tabeli, bo grają wyłącznie z zespołami z dołu tabeli.

Najpierw zmierzą się z bliskim utrzymania Zniczem Pruszków, a potem zagrają z będącymi w strefie spadkowej Resovią Rzeszów oraz Podbeskidziem Bielsko-Biała. Jeśli beniaminek myśli, by w przyszłym sezonie być beniaminkiem Ekstraklasy, powinien wygrać wszystkie 3 mecze i jest na to naprawdę spora szansa.

Termimarz Motoru Lublin

Znicz Pruszków (dom)

Resovia Rzeszów (wyjazd)

Podbeskidzie Bielski Biała (dom) Motor Lublin na wyjeździe z GKS-em Tychy. Marzena Bugala-Astaszow / Polska Press

Odra Opole - gra w barażach odległym marzeniem

Znacznie mniejsze szanse na grę w barażach ma Odra Opole. Zespół traci 4 punkty do 6. miejsca, a w przyszłej kolejce zagra z Wisłą Płock i strata punktowa może się powiększyć. Jednak jeśli opolanie wygrają dwa następne mecze z niżej notowanymi Polonią Warszawa oraz Zniczem Pruszków, mogą jakimś cudem wślizgnąć się do baraży.

Terminarz Odry Opole

Wisła Płock (dom)

Polonia Warszawa (wyjazd)

Znicz Pruszków (dom) Odra Opole w meczu z Motorem Lublin. Wiktor Ggumiński / Nowa Trybuna Opolska

Miedź Legnica - "Przypuszczam, że wątpię"

Ostatnie dwa zespoły w tym zestawieniu mają praktycznie tylko matematyczne szanse na grę w barażach. Miedź Legnica do strefy barażowej traci 8 punktów i ciężko sobie wyobrazić, by w 3 ostatnich meczach nadrobiła tę różnicę. Nie ma co się łudzić, w tym nie pomoże nawet bardzo korzystny terminarz.

Terminarz Miedzi Legnica

Podbeskidzie Bielsko-Biała (dom)

Zagłębie Sosnowiec (wyjazd)

Lechia Gdańsk (dom) Miedź Legnica w pojedynki ze Zniczem Pruszków Piotr Krzyzanowski / Polska Press

Stal Rzeszów - awans w sferze marzeń

W podobnej sytuacji jak Miedź Legnica jest Stal Rzeszów. Drużyna z resztą raczej nawet nie myśli o awansie, bo cieszy się z utrzymania w Fortuna 1. Lidze. Cel na ten sezon został osiągnięty. Wyższa lokata w tabeli z pewnością będzie jedynie miłym dodatkiem.

Terminarz Stali Rzeszów

Bruk-Bet Termalica Nieciecza (dom)

Górnik Łęczna (wyjazd)

Polonia Warszawa (dom)

