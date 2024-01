Liga portugalska. Arbitrzy będą na żywo wyjaśniać kibicom swoje decyzje. Federacja wydała oświadczenie

- To wielkie osiągnięcie dla portugalskiego sędziowania i doskonała wiadomość dla portugalskiej piłki nożnej i ogólnie dla kibiców - oświadczył przewodniczący Rady Jose Fontelas Gomes.

- Od teraz sędziowie będą mogli wyjaśniać na żywo, co zdecydowali i dlaczego tak postąpili po dokonaniu analizy. W ten sposób wszystkie osoby, które są na stadionie, oglądające mecz, a także te przed telewizorami, będą miały większą wiedzę. To był nasz cel i w rzeczywistości byliśmy pierwszymi, którzy zwrócili się z taką prośbą do FIFA i IFAB - powiedział.